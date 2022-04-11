عليبة: إدخال السلاح إلى ليبيا لم يتوقف على الإطلاق

أكد رئيس وحدة التسلح بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أحمد عليبة، أنه وفقاً للمؤشرات المستمدة من رصد ممرات تهريب السلاح، فإن عملية إدخال السلاح إلى ليبيا تراجع معدلاتها بدرجة ما، لكنها لم تتوقف على الإطلاق في أي مرحلة زمنية، ويصعب ملاحظة ذلك لقيام الأطراف التي يتم إمدادها بالسلاح بتخزينه وليس استخدامه.

وقال عليبة في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط”: إنه نظرًا للضغوط الدولية أجبر الجميع على نقل معاركهم إلى طاولات التفاوض السياسي، علمًا بأن العام الماضي كان هناك 33 مصدرًا للأسلحة للمتداولة في ليبيا، 32 منهم معروف هويته، وواحد فقط مجهول، وفي الأغلب هناك عدد من تلك المصادر لم يتوقف نشاطها إلى الآن بالساحة الليبية.