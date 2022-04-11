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حملة موسعة على المرافق الطبية والصيدليات ومحال الأغذية في أبوسليم

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

نظم مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية حملة موسعة، استهدفت المصحات والمرافق الطبية والصيدليات ومحال المواد الغذائية والقصابين في بلدية أبوسليم.

ويرافق المفتشون، أعضاء جهاز الأمن الداخلي والحرس البلدي، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وتستهدف الحملة التأكد من التزام تلك الأماكن بالاشتراطات الصحية والقياسية الواجب توافرها، وأيضا بالتسعيرة المحددة والمعتمدة من وزارة الاقتصاد والتجارة.

جانب من الحملة المكبرة على عدة مرافق في البلدية.

جانب من الحملة المكبرة على عدة مرافق في البلدية.

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بوابة الوسط

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