عرب نيوز: الصراع الذي طال أمده في ليبيا وتضارب المصالح الإقليمية أدى إلى إنشاء دولة منقسمة

ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشره موقع “عرب نيوز” الإخباري الدولي الضوء على الأهمية الاستراتيجية المتضائلة بالنسبة للغرب لدول شمال إفريقيا ومن بينها ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمت أبرز مضامينه صحيفة المرصد، أكد أن من بين تبعات هذا الأمر تحول الصراع الذي طال أمده في ليبيا إلى قضية فوضوية خارج الحدود الإقليمية لأوروبا، ما أدى إلى إنشاء دولة منقسمة وانتقال ما بعد الحرب التي أصبحت الآن عرضة للتدخل من خلال تضارب المصالح الجيوسياسية والإقليمية.

وشدد التقرير على وجوب استغلال الطاقة الشمسية ذات الإمكانيات العالية في ليبيا، في الوقت الذي يزداد فيه تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري لمواجهة أزمات الاقتصاد. محذرًا في ذات الوقت الغرب من اضطراب جديد في الأوضاع في منطقة شمال إفريقيا يشابه لما حدث في العام 2011.

وأضاف التقرير: إن هذا الاضطراب مرده الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تسبب بها تفشي وباء كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وقد يؤدي لاستقطاب المزيد من النشاطات الإرهابية. مشيرًا إلى وجوب تركيز الغرب على ترسيخ التركيز على الحكم الرشيد من الناحية السياسية لمواجهة كل ذلك.

ترجمة المرصد – خاص

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