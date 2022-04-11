مترشحون للانتخابات الرئاسية يطالبون الرئاسي بالتدخل وإعلان حالة الطوارئ

طالب عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية الليبية، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي؛ بإعلان حالة الطوارئ، في حال أخفق مجلسي النواب والدولة على التوافق خلال 30 يومًا.

وطرح المترشحون، في بيان متداول، الإطار الزمني لمبادرة تقضي بإعلان حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر، أو إلى حين الانتهاء من الاستحقاق الانتخابي بشقيه التشريعي والرئاسي، واعتبار مجلسي النواب والدولة في إجازة تشريعية تمتد حتى انتخاب مجلس النواب الجديد مع اختيار حكومة انتخابات مصغرة إلى حين الانتهاء من الاستحقاق الانتخابي بشقّيه التشريعي والرئاسي.

وأشار البيان، الذي وقع عليه 21 مترشحًا، إلى تولى المجلس الرئاسي السلطات كافة خلال حالة الطوارئ مع عدم المساس باستقلال السلطة القضائية، والذي ناشده المترشحون التدخل لمعالجة الانسداد السياسي الراهن الذي بات يهدد وحدة البلاد، معلنين في الوقت نفسه دعمهم للمبادرة الأممية التي تقودها المستشارة ستيفاني وليامز.

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