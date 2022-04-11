أجواء تميل للاعتدال على أغلب المناطق اليوم ومتقلب غدا على مناطق الغرب

أخبار ليبيا24

تميل الأجواء للاعتدال هذا اليوم على أغلب المناطق إذ تتراوح درجات الحرارة القصوى على مناطق الشمال ما بين (20 – 25) مئوية. بينما تكون على مناطق الوسط والجنوب ما بين (31 – 36) مئوية.

وقالت الأرصاد، إن مناطق غرب ليبيا تتأثر بداية من يوم الغد بتقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والرمال وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

أجواء البحر

وفيما يتعلق بحالة البحر، فالريح شرقي إلى شلوق نشط على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس تصل سرعته اليوم إلى (25) عقدة ويصل مساء الغد إلى (30) عقدة مع ارتفاع للموج يصل إلى (3.00) متر.

والساحل من رأس أجدير إلى سرت، السماء صافية إلى قليلة السحب. والريح براني إلى شرقي يتحول تدريجيا إلى شلوق على الساحل الممتد من زواره إلى مصراتة سرعته تتراوح ما بين (05 – 20) عقدة تصل مساء اليوم إلى (25) عقدة على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس.

وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75 – 2.00) متر. والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب. أما درجة حرارة سطح البحر، فهي ما بين (14 – 16) مئوية. والرؤية جيدة وتكون متوسطة يوم الغد بسبب إثارة الأتربة .

والساحل من الخليج إلى طبرق، السماء قليلة السحب. والريح بحري إلى براني على الساحل الممتد من راس الأنوف إلى بنغازي ويكون شرش إلى متغير الاتجاه على باقي الساحل سـرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة.

وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50– 2.50) متر. والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب. بينما درجة حرارة سطح البحر، فتتراوح ما بين (14 – 16) مئوية، أمّا الرؤيـة جيدة.