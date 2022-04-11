شركة الكهرباء: نأمل إطفاء المصابيح نهارًا للتقليل من استهلاك الطاقة

قالت الشركة العامة للكهرباء، إن الإسراف في استخدام الإضاءة، ظاهرة انتشرت في كثير من المحال التجارية، كما نشاهده جلياً وبشكل ملحوظ أثناء التجول بالمحال التجارية والأسواق والصالات ومعارض السيارات، فنجد الكشافات والمصابيح تشتغل بأعداد كبيرة دون أن تطفأ لتظل مضاءة بشكل مستمر أثناء فترة النهار وساعات متأخرة من الليل وهذا يساهم في هدر الطاقة ورفع معدلات الاستهلاك.

أضافت الشركة في بيان: لذا نأمل من الجميع التعاون التام مع الشركة العامة للكهرباء من خلال التقليل من استخدام الإضاءة والاكتفاء بما تحتاجه والحرص علي إطفائها عند إقفال المحال بحيث تساهم في التقليل من استهلاك الكهرباء.