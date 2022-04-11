وكالة الأنباء الفلبينية: لا عودة قريبة في الأفق لعمالتنا الماهرة إلى ليبيا

ليبيا – سلط تقرير إخباري مقتضب نشره القسم الإنجليزي بوكالة الأنباء الفلبينية على آفاق عودة العمال الفلبينيين إلى ليبيا مرة أخرى بعد توقف بسبب ظروف الأخيرة.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد نقل عن “أليخاندرو بادين” الملحق العمالي من مكتب العمل الفلبيني في الخارج في لبنان رفضه مقترحات رفع الحظر المفروض على نشر عمال فلبينيين في بعض الدول، ومن بينها ليبيا، لعدم وجود حكمة في القيام بذلك خلال الوقت الحالي.

وشدد “بادين” على وجوب قيام المسؤولين بالتشاور أولًا مع المتواجدين على الأرض ودراسة الوضع في بلدان المقصد بعناية قبل إصدار البيانات السياسية، فيما أبدى “عبد الله ماما” السكرتير المعين حديثًا لإدارة العمال المهاجرين تطلعه إلى رفع التعليق عن نشر العمالة الماهرة وعمال الخدمة المنزلية في ليبيا.

ترجمة المرصد – خاص

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