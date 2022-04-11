لورد بريطاني: الصراع مع روسيا يدفع الغرب للتعامل مع الأزمة الليبية

أكد عضو مجلس اللوردات في بريطانيا اللورد عامر سارفراز أن تصاعد التوترات مع روسيا زادت الحاجة الملحة إلى التعامل مع الأزمة الليبية.

وأشار سارفراز، في مقال نشرته جريدة “أوراسيا ريفيو”، إلى أن روسيا استخدمت الهجرة كسلاح لمحاولة زعزعة استقرار أوروبا، وليبيا كانت نقطة انطلاق مثالية للقيام بذلك، مضيفًا أن روسيا لعبت دورًا في وضع صواريخ متطورة مضادة للطائرات والسفن في ليبيا، وإذا تم نشر هذه الأسلحة هناك على المدى الطويل؛ فستهدد على الفور أمن الناتو في البحر الأبيض المتوسط، وستُعطي روسيا المزيد من النفوذ على الجانب الجنوبي من التحالف، وفق قوله.

واعتبر سارفراز أن روسيا ترى في ليبيا فرصةً سهلةً لاكتساب نفوذ منخفض التكلفة على الغرب مستغلة الوضع غير المستقر للبلاد بسبب الصراع بين حكومتين متنافستين، وانتشار لفوضى السلاح والتشكيلات المسلحة، لافتًا إلى أن “القتال من أجل ليبيا لم ينتهِ بعد” .

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