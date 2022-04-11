الأحوال الجوية المتوقعة خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم

طرابلس 11 أبريل 2022 (وال) _ توقع المركز الوطني للارصاد الجوية عبر نشرته الدورية، الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة، بداية من اليوم الإثنين.

الملخص العام

تميل درجات الحرارة للإعتدال على أغلب المناطق هذا اليوم، مع رياح نشطة نسبياً، بينما تتأثر مناطق غرب ليبيا بداية من يوم الغد، بتقلبات جوية مع رياح مثيرة للأتربة وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب وتكون غائمة جزئياً يوم الغد.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط في المساء، تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة، تسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (20 – 25)مْ, وتسجل ارتفاع تدريجي خلال اليومين القادمين.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة على المناطق الساحلية، تتحول يوم الغد إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (16 – 22)مْ، وتصل على جالو و الجغبوب إلى (28) مْ , وتسجل ارتفاع طفيف خلال اليومين القادمين على أغلب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية نشطة، مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (31 – 36)مْ، ولا تتجاوز (29) مْ على مناطق الجفرة وتسجل ارتفاع الغد.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب .

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (31 – 36)مْ. (وال _ طرابلس) ف و

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