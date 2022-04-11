تواصل أعمال رصف الطرق في بنغازي

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تتواصل داخل مدينة بنغازي أعمال رصف الطرق الجديدة للحد من المختنقات المرورية التي تشهدها المدينة، إذ تعمل بلدية بنغازي على صيانة وتوسعة ورصف شارع الأندلس.

وأجرى، رئيس المجلس التسييري للبلدية، الصقر بوجواري، جولة ميدانية للاطلاع على سير العمل في مشروع صيانة وتوسعة ورصف شارع الأندلس، وهو القاطع المُمتد ما بين الطريق الدائري الثالث والطريق الدائري الرابع “من معسكر 204 حتى شارع فينيسيا.

وقالت البلدية، إن بوجواري أكد خلال جولته على حرص البلدية على حل المختنقات في حركة السير في مختلف الطرق والشوارع.

صيانة الطرق في بنغازي

وأضاف، أن البلدية سوف تشرع في الأيام القادمة على تنفيذ أعمال صيانة لمختلف الطرق،. خاصة تلك القديمة المتهالكة والتي تعرقل حركة السير اليومية للمواطنين.

هذا وتعمل بلدية بنغازي على تنفيذ أعمال رصف وصيانة الطريق الداخلية من الطريق الدائري الثاني إلى شارع الجزائر بحي طابلينو.

وأوضحت البلدية، أن هذه الأعمال تندرج ضمن مشاريع لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغاري برئاسة نائب محافظ المصرف المركزي، على الحبري .

ومن ضمن الأعمال مشروع رصف ازدواج الطريق الدائري الخامس (طريق النهر). وأعمال الإنارة بالطاقة الشمسية وتنفيذ الجزر الوسطية. إضافة إلى مشروع رصف شارع (البيبسي) بمنطقة بوعطني.