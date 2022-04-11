لنقي يقترح إعادة النظر في قرار تشكيل اللجنة العسكرية 5+5

اقترح عضو مجلس الدولة أحمد لنقي إعادة النظر في قرار تشكيل اللجنة العسكرية برعاية أممية وتوسيع اختصاصاتها العسكرية وزيادة عدد أعضائها.

وأعرب لنقي في تصريح خص به بوابة إفريقيا الإخبارية عن أمله في أن تكون اللجنة العسكرية 5+5 نواة لتوحيد المؤسسة العسكرية وألا ينفرط عقدها وأن تنأى بنفسها عن التجاذبات السياسية والتدخل في العمل السياسي لذلك اقترح إعادة النظر في قرار تشكيلها برعاية أممية وتوسيع اختصاصاتها العسكرية وزيادة عدد أعضائها.

وأضاف لنقي أنه لا توجد مشاكل بين القوات النظامية في الشرق والغرب بل توافق وزمالة واحترام متبادل يتضح في كل تشكيلات السلاح الجوي والبحري والبري.

ودعا لنقي لأن ينبثق عن اللجنة العسكرية 5+5 بعد قرار إعادة تشكيلها لجان فرعية تشكل من العسكريين من الغرب والشرق والجنوب بأن تسند لهم مهام عسكرية محددة منها حماية الأجواء الليبية ودوريات لحماية النهر الصناعي والأمن العام لاستتباب الأمن على الطريق الساحلي ومطاردة الإرهابيين وتجار المخدرات والسلاح والتهريب والهجرة غير الشرعية وتسليم المطلوبين وكل ذلك تحت إشراف اللجنة 5+5 في مختلف مناطق البلاد مع ضرورة توجيه العناية والرعاية والمشاركة لدمج الكتائب المسلحة بالتدريج في المنظومة العسكرية واحتواء باقي الشباب في مؤسسات الدولة والنشاط الخاص.

وشدد لنقي على ضرورة أن تعمل اللجنة العسكرية على الحفاظ على ما تم التوافق عليه في تقريب الآمال الوطنية المنشودة.