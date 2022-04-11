شاهينور بيجوم.. أم بنغالية عادت بابنها المخطوف في ليبيا

تمكنت الأم البنغالية شاهينور بيجوم من إنقاذ ابنها يعقوب حسين المختطف لدى عصابات الاتجار بالبشر في ليبيا، بعد ستة أشهر من فقدان الاتصال به عقب محاولته الهجرة غير القانونية إلى السواحل الأوروبية.

وأنفقت الأم بيجوم، البالغة من العمر 45 عامًا، وفق تقرير لصحيفة “الديلي ستار” التي أوردت القصة ما يقارب من 20 تاكا بنغالية فدية لإطلاق سراح ابنها، بعد أن باعت كل ممتلكاتها وسافرت من مدينة كوميلا البنغالية إلى بنغازي في رحلة للبحث عن ابنها، البالغ من العمر 20 عامًا، قبل أن تنجح في تحريره في طرابلس بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية.

وكان يعقوب الذي عمل في شركة نفطية ببنغازي عام 2019 قد قرر الهجرة إلى إيطاليا قبل أن يلقي خفر السواحل الليبي القبض عليه ويسجن مع 300 شخص أواخر العام 2021 ليتم الإفراج عليه ويكرر التجربة مرة أخرى ويقع في قبضة تجار البشر الذين صادروا هاتفه المحمول وأمواله وأبقوه في غرفة صغيرة لمدة سبعة أيام، وفق روايته.

وأكدت وزارة الخارجية البنغالية أنها رحلت نحو 902 مواطنًا غير نظامي من ليبيا في الفترة من سبتمبر الماضي إلى مارس من هذا العام، وتشير بيانات منظمة الهجرة الدولية إلى فقدان 23,601 شخصًا من دول مختلفة في البحر الأبيض المتوسط منذ عام 2014.

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