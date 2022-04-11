اللافي يستعرض تداعيات بيان أعضاء اللجنة العسكرية 5+5 عن المنطقة الشرقية

أخبارليبيا24

استعرض النائب بالمجلس الرئاسي – بصفته القائد الأعلى للجيش – عبد الله اللافي. اليوم الإثنين تداعيات بيان أعضاء اللجنة العسكرية 5+5 عن المنطقة الشرقية.

وأكد اللافي خلال لقائه أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن المنطقة الغربية. استمرار دعم المجلس لعمل اللجنة العسكرية من أجل إنجاز المهام الموكلة إليها.

وشدد على أن أي خلل في عمل اللجنة سينسف ما تم تحقيقه من نجاحات. متمثلة في وقف إطلاق النار، وتحقيق الاستقرار، وقد يعود سلباً على أمن البلاد وسلامتها ووحدتها.

من جهتهم، أشاد أعضاء اللجنة خلال الاجتماع، بدعم القائد الأعلى للجيش لاستمرارهم في أداء مهامهم، للمحافظة على ما أنجزته اللجنة من أعمال.

وأكدوا أن ما حدث قد يعيد البلاد إلى حالة الانقسام. وأنهم بعيدون كل البعد عن التجاذبات السياسية، باعتبار اللجنة العسكرية المشتركة لجنة فنية بحثة.

وجدد أعضاء اللجنة تأكيدهم على ضرورة إيجاد حلول جذرية لإشكالية صرف مرتبات كل منتسبي الجيش الليبي. وكذلك المرتبات المتعثرة في كل قطاعات الدولة.

وكان ممثلو أعضاء اللجنة العسكرية عن القيادة العامة للجيش أعلنوا السبت، تعليق عملهم باللجنة حتى تلبية مطالبهم. ومنها وقف التعاون مع حكومة الوحدة الوطنية وعدم تصدير النفط.

جاء ذلك في بيان متلفز نقله تلفزيون “المسار”؛ ردا على رفض حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة. تسليم السلطة للحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.

وقال البيان نعلن تعليق كافة أعمالنا إلى حين تلبية مطالبنا، وتمثلت المطالب وفق البيان. بـ”إيقاف أوجه التعاون مع هذه الحكومة برئاسة الدبيبة. ومكوناتها والتي لازالت تعمل معها داخل المناطق التي تؤمنها القوات المسلحة.