بتعليمات من النائب العام.. إخلاء حقل آبار غدامس التابع لجهاز النهر

أخلت قوة تابعة لإدارة إنفاذ القانون، الأحد، حقل آبار غدامس التابع لإدارة النهر الصناعي من شاغليه بدون أي سند قانوني تنفيذا لتعليمات النائب العام.

وأوضحت القوة أن الحقل تم تسليمه لإدارة النهر والتحفظ على الآليات المتواجدة بالحقل، لحين استكمال الإجراءات القانونية حيالها، حيث يواجه مشروع النهر الصناعي تعدياتٍ وأعمالاً تخريبية تطال الآبار والحقول والأصول التابعة له.

وكانت قوة إنفاذ القانون قد نفذت، في وقت سابق، حملات مكثفة للتصدي للتعديات على مسارات التغذية المائية بمشروع النهر في المسار الأوسط، بعد أن أثّرت التوصيلات المخالفة على قوة الإمداد المائي للعاصمة طرابلس والمدن المجاورة لها.

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