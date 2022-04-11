القطراني يناقش مع مجلس التخطيط آلية توحيد المؤسسات – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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ناقش نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني اليوم الإثنين مع رئيس مجلس التخطيط الوطني مفتاح الحرير آلية توحيد المؤسسات.

وبحث القطراني خلال اللقاء بمقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي دمج المؤسسات بالصورة المطلوبة. وآلية توزيع التنمية المكانية.

وأشاد بعمل مجلس التخطيط الوطني. ومايقوم به من جهود لتوحيد المؤسسات ودمجها بالصورة المطلوبة.وتفتيت المركزية.

ومن جهته. أوضح الحرير أنه تم التواصل مع أكثر من 100 مؤسسة وذلك من أجل دمج المؤسسات بالصورة المطلوبة.

وأوضح أنهم يعملون على تفعيل دواوين الوزارات وفروع المؤسسات. وإعطائها الصلاحيات الكاملة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات كل حسب موقعه الجغرافي لتسهيل الخدمات للمواطنين.