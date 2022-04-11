هكذا رد الدبيبة على إيقاف أعمال اللجنة العسكرية بالجيش

في أول ردة فعل على قرار اللجنة العسكرية 5+5 التابعة للجيش إيقاف عملها أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة أن عمل اللجنة العسكرية 5+5 واضح وفقا للاتفاق الدولي بعيدا عن العمل السياسي والخوض في التفاصيل الإدارية لعمل الدولة حتى تتمكن من إنجاز أعمالها التي تتطلب قدرا عاليا من الحياد والمهنية حتى تتمكن من تحقيق أهدافها على حد وصفه.

جاء ذلك خلال اجتماع الدبيبة اليوم الاثنين بديوان مجلس الوزراء مع رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد ورئيس أركان القوات البرية الفيتوري غريبيل ولجنة 5+5 وذلك لمتابعة الأوضاع العسكرية.

وأضاف الدبيبة أن الشعب الليبي يقدر الأعمال التي انجزت من قبل اللجنة خلال المدة الماضية والتزامها بحدود مهامها وما يتطلب ذلك من ابتعاد كلي عن المناكفات السياسية، إذ يجب الاستمرار في ذلك الاتجاه، وعدم النكوص عليه.

وأكد الحداد خلال اللقاء أن دور اللجنة 5+5 واضح ومفصل وليس له علاقة بالشأن السياسي، مشدد على استمرار اللجنة في أداء أعمالها وفق المهام المناطة بها.

وتابع الدبيبة مع رئيس الأركان العامة سير العمل ومعالجة الصعوبات التي تواجه خطة الوزارة للعام 2022.

وأعلن أعضاء اللجنة العسكرية 5+5 التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة إيقاف عملها إلى حين النظر في مطالبها.

وطالب أعضاء اللجنة العسكرية 5+5 في بيان مصور اليوم السبت القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر بإيقاف تصدير النفط وقفل الطريق الساحلي الرابط بين الشرق والغرب وإيقاف جميع أوجه التعاون مع حكومة الوحدة الوطنية ومكوناتها وإيقاف تسيير الرحلات الجوية بين الشرق والغرب.

وأعرب أعضاء اللجنة العسكرية استيائهم من عمل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة مؤكدين أنه اتخذ إجراءات عرقلت عمل اللجنة وشكلت خطر ا على الأمن القومي لليبيا عبر النهب الممنهج وغير المسبوق لأموال الليبيين واستباحته بشكل غير مسؤول وارتجالي وفيما لا يخدم الوطن وعدم انصياعه لقرارات الشرعية الصادرة من البرلمان الليبي ورفض التسليم لحكومة الاستقرار