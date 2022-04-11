«النهر الصناعي»: إخلاء موقع للجهاز سيطرت عليه شركة «ليكان» 10 سنوات

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، اليوم الإثنين، إخلاء موقع تابع للجهاز كانت تسيطر عليه الشركة الليبية الكندية «ليكان»، وذلك بحقل آبار غدامس بعد عشر سنوات من السيطرة عليه.

وأوضح الجهاز في بيان أن قوة إنفاذ القانون، وبالتنسيق مع عضو اللجنة الإدارية بالجهاز أحمد الديب، توجهوا إلى حقل آبار غدامس لإخلاء الموقع من أشخاص متواجدين، دون أن يكون لتواجدهم أي سند قانوني.

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وأشار البيان إلى جرد محتويات الموقع الذي يتضمن الآلات ومعدات حفر آبار ومخيم سكني كامل، وتسليمه إلى إدارة الجهاز، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأشخاص الذين يتواجدون داخله.

كما وجه الجهاز الشكر إلى النائب العام، وإلى إدارة إنفاذ القانون؛ لقيامهم بعملية الإخلاء.

جانب من حملة إخلاء موقع سيطرت عليه الشركة الليبية الكندية. (جهاز النهر الصناعي)

جانب من حملة إخلاء موقع سيطرت عليه الشركة الليبية الكندية. (جهاز النهر الصناعي)