الدبيبة يجتمع بممثلي لجنة 5+5 في طرابلس ويطالبهم بالابتعاد عن المناكفات السياسية

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اجتمع، رئيس حكومة الوحدة المنتهية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، ممثلي لجنة 5+5 بطرابلس. وقالت الحكومة، إن الدبيبة قال إن “عمل اللجنة واضح وفقا للاتفاق الدولي بعيدا عن العمل السياسي والخوض في التفاصيل الإدارية لعمل الدولة حتى تتمكن من انجاز أعمالها التي تتطلب قدرا عاليا من الحياد والمهنية وحتى تتمكن من تحقيق أهدافها”.

وأضاف، “إن الشعب الليبي يقدر الأعمال التي أنجزت من قبل اللجنة خلال المدة الماضية والتزامها بحدود مهامها وما يتطلب ذلك من ابتعاد كلي عن المناكفات السياسية، إذ يجب الاستمرار في ذلك الاتجاه، وعدم النكوص عليه”.

وأعلن، ممثلو القيادة العامة للقوات المسلحة في اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) السبت تعليق كافة أعمال اللجنة لحين النظر في مطالب أعلنوها في بيان مصور، وطالبوا بإيقاف جميع أوجه التعاون مع حكومة الدبيبة ومكوناتها، وأكدوا أن أعمال اللجنة ستبقى معلّقة إلى حين تحقيق مطالبها.

وحذّر ممثلو القيادة القامة للقوات المسلحة في اللجنة العسكرية، في بيان، من “انقسام سياسي سيؤدي إلى انهيار اقتصادي واجتماعي وأمني” في ليبيا.

واتهموا الدبيبة بأنه “عمل على النهب الممنهج وغير المسبوق لأموال الليبيين”، وأنه “نكث عهده بشأن عدم ترشحه للانتخابات وعمل على عرقلتها بحجج واهية”.