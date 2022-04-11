عمل اللجنة العسكرية (5+5) حيادي بعيد عن السياسة – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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أكد رئيس الوزراء وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة أن عمل اللجنة العسكرية 5+5 بعيد عن العمل السياسي والخوض في التفاصيل الإدارية لعمل الدولة.

وأوضح الدبيبة. خلال لقائه رئيس الأركان محمد الحداد ورئيس أركان القوات البرية الفيتوري غريبيل ولجنة 5+5. أن عمل اللجنة يتطلب قدرا عاليا من الحياد والمهنية وفقا للاتفاق الدولي.

وأضاف رئيس الوزراء – وزير الدفاع – أن حياد اللجنة. يمكنها من إنجاز أعمالها حتى تتمكن من تحقيق أهدافها.

وقال الدبيبة. إن الشعب الليبي يقدر الأعمال التي أنجزت من قبل اللجنة خلال المدة الماضية والتزامها بحدود مهامها. وما يتطلب ذلك من ابتعاد كلي عن المناكفات السياسية.

وشدد رئيس الوزراء وزير الدفاع على ضرورة أن تستمر اللجنة في ذلك الاتجاه، وعدم النكوص عليه.

من جانبه. ذكر الحداد خلال اللقاء أن دور اللجنة 5+5 واضح ومفصل وليس له علاقة بالشأن السياسي، مؤكدا استمرار اللجنة في أداء أعمالها وفق المهام المناطة بها.

وفي الختام تابع وزير الدفاع مع رئيس الأركان العامة سير العمل ومعالجة الصعوبات التي تواجه خطة الوزارة للعام 2022.