حمزة: الدبيبة يتحمل المسؤولية المحتملة لأي انهيار لوقف إطلاق النار

وصف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد حمزة، بيان لجنة “5+5” عن القيادة العامة، بأنه وقوع في المحظور، وانهيار للمسار العسكري واتفاق وقف إطلاق النار.

وقال حمزة في تصريحات صحفية له: “كل هذا يحدث بسبب الممارسات اللامسؤولة والأعمال الاستفزازية التي يقوم بها الدبيبة”.

وأضاف “الدبيبة يتحمل المسؤولية المحتملة لأي انهيار لوقف إطلاق النار، خاصة مع إيقافه صرف مرتبات عناصر الجيش التابعة للقيادة العامة للشهر الرابع على التوالي رغم كل المناشدات والمطالبات بصرفها”.

وتابع “جنود الجيش الليبي هم في النهاية مواطنون ليبيون ولديهم أسرهم وعوائلهم، والمرتب حق أساسي من حقوق المواطنة، وأن ما حدث يهدد بالعودة للمربع الأول”.