اللافي: الرئاسي ملتزم بإجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية

جدد النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي التأكيد على التزام المجلس بإجراء الانتخابات، وفق قاعدة دستورية توافقية، وقدرة المجلس على التدخل لتحقيق رغبة الشعب الليبي في إجراء الانتخابات، لضمان استقرار البلاد ووحدتها.

جاء ذلك خلال لقاء النائب بالمجلس الرئاسي اليوم الإثنين، بمقر بلدية سوق الجمعة، رئيس وأعضاء المجلس البلدي بلدية سوق الجمعة، وحكماء وأعيان وممثلي عن مؤسسات المجتمع المدني بالمنطقة بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وجرى خلال الاجتماع، مناقشة المستجدات السياسية، وأسباب تأجيل الانتخابات في ديسمبر الماضي، ومشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي.

وأوضح المشاركون في الاجتماع الخطوات التي اتخذها المجلس الرئاسي منذ إطلاق مشروع المصالحة، مؤكدين مواصلة المجلس العمل على هذا الملف ورعايته، لإنجاز مسار المصالحة في ليبيا وأشادوا بالجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار في ليبيا.