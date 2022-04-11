القنصل الإيطالي لـ القطراني : ندعم أي قرار ليبي سيادي يحافظ على ليبيا موحدة

ليبيا – استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المكلفة علي القطراني أمس الأحد بمكتبه في مقر ديوان مجلس الوزراء في بنغازي القنصل الإيطالي لدى ليبيا كارلو باتوري.

القطراني أثنى بحسب مكتب الإعلام والتواصل برئاسة ديوان الوزراء بنغازي على العلاقات الثنائية التي تربط البلدين، وبحث سبل تطويرها وتفعيل الاتفاقيات وعلى رأسها الاتفاقية المبرمة بين البلدين عام 2008.

ومن جهته، شكر القنصل الإيطالي القطراني على حفاوة الإستقبال التي حضي بها، معربًا عن أمله في أن تشهد العلاقات الإيطالية الليبية تطورًا إيجاببًا في المستقبل.

وأكد بأن جمهورية إيطاليا ستشرع في منح التأشيرة للمواطنين الليبيين، كما أنه سيتم تسهيل إجراءات الشركات التي ترغب في العمل شرق ليبيا.

ونوه إلى أن الشركات الإيطالية سيكون لها دور في إعمار ليبيا.

وفيما يخص الجانب السياسي، قال القنصل: إن إيطاليا تدعم أي قرار ليبي سيادي يحافظ على ليبيا موحدة بدون أي تدخل خارجي، وأنها تدعم كافة المجهودات المبذولة من أجل استقرار ليبيا.

بدوره،أكد القطراني بأن إيطاليا دولة جارة وكان لها دور كبير في شتى المجالات طيلة السنوات الماضية ، منوهًا إلى أن الحكومة ماضية قدمًا نحو تحقيق السلام، وأن علاقتها بجمهورية إيطاليا ستكون مبنية على الاحترام والتقدير المتبادلين، مع إمكانية توأمة المدن لتوطيد العلاقات التجارية بين البلدين.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية