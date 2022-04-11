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الهجرة الدولية تؤكد إعادة 497 مهاجرًا إلى ليبيا في أبريل الجاري

تم النشر منذُ 41 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا في أخر تحديث لها إنقاذ واعتراض نحو 497 مهاجرًا قبالة السواحل الليبية وإعادتهم إلى ليبيا خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 9 أبريل الجاري.

وأوضحت المنظمة في تحديث بحري صدر، الاثنين، أنها أعادت في الثامن من أبريل الجاري 217 مهاجرًا بينهم 15 امرأة و3 أطفال إلى سلطات خفر السواحل الليبي بميناء الزاوية بالإضافة إلى 120 آخرين تم إيداعهم في مدينة المايا في عملية منفصلة.

وأضافت المنظمة أنها أعادت في التاسع من أبريل الجاري 84 مهاجرًا إلى مدينة الزاوية بينما أعادت نحو 72 مهاجرًا بينهم 12 امرأة و13 طفل في عملية منفصلة في ذات التاريخ إلى نقطة الهجرة غير القانونية بميناء طرابلس البحري كما سجلت وفاة 3 مهاجرين في الثالث من أبريل الجاري.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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