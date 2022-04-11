الحويج: هناك مضاربين أجانب يتحكمون في الزراعة ومحاصيلها وتوزيع وبيع الدواجن واللحوم

أكد وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج انخفاض أسعار الخبز خلال الأيام المقبلة بناء على اتفاقهم مع الخبازين على بيع 4 أرغفة وزن (50 – 60) غرامًا بدينار واحد.

الحويج وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار”، التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أكد أن بيع 3 أرغفة بدينار واحد حاليًا مخالفة من المخابز، لافتًا إلى أن سعر قنطار الدقيق يباع بـ280 دينارًا كحد أعلى وفق الأنواع المتوفرة في السوق المحلي.

ووفق ما كشفه الحويج فإن مخزون القمح المتوفر لدى التجار يكفي 4 أشهر قادمة، مع استمرار وصوله تباعًا إلى موانئ البلاد، موضحًا أنه جرى تغيير المواصفات القياسية للقمح وفق معايير الاتحاد الأوروبي لزيادة مصادر التوريد عبر دول أخرى غير أوكرانيا.

كما أقر بوجود مضاربين قال إنهم أجانب يتحكمون في الزراعة ومحاصيلها والتوزيع والبيع في الدواجن واللحوم، مؤكدا استغلاهم غياب الرقابة ليتحكموا في سوق السلع الغذائية.

ودعا إلى تخفيض الأسعار المتزايدة، معتبرًا تخفيضها يبدأ من زيادة العرض ومعرفة أسباب نقصه والعمل على زيادة الإنتاج.

وحمل الحويج جهاز الحرس البلدي مسؤولية متابعة الأسعار الصادرة من وزارة الاقتصاد باعتبار اختصاصه، قائلًا: إن الوزارة سلمت للحرس البلدي عبر وزارة الحكم المحلي اختصاصاته، وعليه مخاطبة البلديات لوضع التسعيرة في كل بلدية على حدة، وفق قوله.

وتحدث الوزير أيضًا عن تخفيض الضرائب والرسوم، وعن المشكلة الأخرى المتعلقة بنقل الوقود التي تحسب ضمن التكلفة، مشيرًا إلى أن الوزارة أصدرت مؤخرًا قرار ضبط أسعار الوقود للسيطرة عليها.

وبحسب ما أكده الوزير، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة اقترحت على مجلس الوزراء تفعيل مجلس الحبوب ليكون للدولة مخزون استراتيجي، بحيث تشتري القمح في موسم الحصاد بأسعار منخفضة وتخزنه، قائلًا: إن رئيس الحكومة لم يوافق بعد على المشروع.

وطالب وزارة الزراعة بتوفير البذور ذات الإنتاج العالي للفلاحين والاهتمام بالزراعة المحلية وتجهيز خريطة واضحة تساعدهم بها واستثمار جهاز النهر في الزراعة الرأسية وتوفير معدات الري وتطوير المنظومة الزراعية.

وأفاد بعدم وجود دعم للفلاحين، لافتًا إلى أن المصرف الزراعي الذي كان يوفر البذور في شكل قروض للفلاح لا وجود له اليوم، وأن الأسمدة لا يتم دعمها من الحكومة إلى جانب عمليات التهريب خارج البلاد، وعدم توفير المياه التي أصبحت مكلفة.

وقال الحويج: إن أسعار القمح انخفضت عالميا بنسبة 20%، وإن سعر القنطار حاليا بلغ 440 دولارًا بدلًا عن 500 دولار تقريبا، معتبرا أن ارتفاع الأسعار عالميا لن يؤثر في احتياجات ليبيا ولديها القدرة على الشراء بالرغم من ارتفاع الأسعار.

وفي موضوع منفصل، عد الحويج استمرار تصدير الخردة لبيعها في الخارج، غير قانوني وسرقة، لا سيما بعد إصدار الوزارة قرارًا يقضي بمنع بيعها، داعيًا الأجهزة الرقابية في المنافذ إلى متابعة منع تصديرها.