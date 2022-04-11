دينار: قطاع النفط أكثر القطاعات تضرراً من حكومة الدبيبة

قال رئيس الاتحاد العام لعمال النفط والغاز سعد دينار، إن البيان الصادر عن الاتحاد وفق قانون إنشاء الاتحاد المعتمد من لجنة الطاقة بمجلس النواب بديلاً عن النقابة العامة للنفط، وهو يمثل جميع العاملين في قطاع النفط بليبيا، وأكدنا من خلال البيان تضامننا الكامل مع المؤسسة الوطنية، وأننا ضد ما صرح به رئيس ديوان المحاسبة عن حجب الإيرادات النفطية.

أضاف في تصريحات صحفية: “العاملون في قطاع النفط أكثر القطاعات تضررا من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بسبب تجاهل الحكومة لقرار زيادة العاملين في القطاع رغم حصولهم على أقدم قرار بالزيادة، ووزير النفط جمّد قرار إنشاء مصحة خاصة بعمال النفط في بنغازي وسبها رغم أنه القطاع الوحيد الذي يشكل أكبر مورد للبلاد”.

وتابع قائلاً: “تابعنا تصريحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وقرارات زيادة كل القطاعات باستثناء قطاع النفط، الذين لم يحصلوا حتى على تأمين صحي أو زيادة رواتبهم أو علاواتهم الخاصة بالمبيت والتمييز، ونطمح للنهوض بالقطاع وتسييل الميزانية التشغيلية له، ونخشى تدخل الشركات الأجنبية لتطوير وصيانة قطاع النفط في حال لم تصرف الميزانية التشغيلية له”.