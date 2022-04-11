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مجلس الدولة يبحث المسار الدستوري والاستحقاق الانتخابي

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

عقد مجلس الدولة اليوم الإثنين برئاسة رئيس المجلس خالد المشري جلسة تشاورية بمقره في العاصمة طرابلس، ملف المسار الدستوري والاستحقاق الانتخابي

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أنه جرى خلال الجلسة مناقشة عدد من الملفات السياسية، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي في البلاد.

وكانت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، عقدت في تونس في 22 مارس 2022، جلسة تشاورية مع ممثلي مجلس الدولة لوضع القاعدة الدستورية للانتخابات إلا أن مجلس النواب لم يشارك في الجلسة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

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