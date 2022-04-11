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التواتي: مجلس النواب يواصل فرض وصايته على الشعب

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – البيضاء

قال عضو لجنة التواصل بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور خالد التواتي إن مجلس النواب يواصل فرض وصايته على الشعب مصدر السلطات.

وأكد التواتي في تصريحات صحفية أنه ليس من  اختصاص مجلس النواب المساس بمشروع الدستور.

 وأوضح عضو اللجنة أن مجلس النواب يخلق الأزمات ويتجاهل حق الشعب الأصيل في قول كلمته بالقبول أو الرفض من خلال الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من هيئة منتخبة.

وذكر أن التعديل الثاني عشر للإعلان الدستوري جاء مخالفا للإجراءات الواجب اتباعها لإقراره.

ولفت إلى أن قفل أبواب الدائرة الدستورية يجعل مجلس النواب يتخذ أي إجراء يراه وإن كان مخالفا للقانون.


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صحيفة العنوان الليبية

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