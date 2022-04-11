أعضاء المنطقة الغربية بلجنة 5+5 يحذرون من عودة الانقسام

حذر أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن المنطقة الغربية من خطر العودة بالبلاد إلى الانقسام، مشددين على دورهم الفني البعيد عن التجاذبات السياسية.

وأكد أعضاء اللجنة العسكرية، خلال لقائهم بنائب المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي عبد الله اللافي، الاثنين، لبحث تداعيات بيان أعضاء اللجنة العسكرية 5+5 عن المنطقة الشرقية؛ على ضرورة إيجاد حلول جذرية لإشكالية صرف مرتبات كل منتسبي الجيش الليبي، وكذلك المرتبات المتعثرة في كل قطاعات الدولة.

من جانبه، جدد اللافي دعم المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش، لعمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، مشددًا على أن أي خلل في عمل اللجنة سينسف ما تم تحقيقه من نجاحات، متمثلة في وقف إطلاق النار، وتحقيق الاستقرار، وقد يؤثر سلبيًا على أمن البلاد وسلامتها ووحدتها، وفق بيان الرئاسي.

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