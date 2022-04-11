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الصغير: ما زلت مع إغلاق النفط والغاز نهائيًا لحين حل معادلات الأمن والسياسة والمال

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أكد السفير السابق حسن الصغير، على أن موقفه ما زال مع إغلاق النفط والغاز نهائيًا لحين حل معادلات الأمن والسياسة والمال وباتفاق شامل وبضمانات واقعية وعلى الأرض.

الصغير قال في تدوينة له على “تويتر”: إن غير ذلك هو معالجات وقتية ولحظية وتصل بالمطالبات لدرجة الشحاتة والتسول في الحقوق.

وتابع: لكن ما لفت انتباهي في هذه الورقة هو أن إذن صرف صادر منذ 3 مارس ولم يُحل الا في 3 أبريل، وبقي في ديوان شكشك أسبوعًا ليصدر بقدرة قادر غداة التلويح بإغلاق النفط. جماعة التعطيل بسبب الأرقام الوطنية تحشمتلكم الحق.

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قناة ليبيا الحدث

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