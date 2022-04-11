مشمور: لدينا خضروات بكميات كبيرة في سبها والمشكلة في التسعيرة والمضاربين

قال رئيس شعبة الرقابة على الأغذية والأدوية وعضو الحرس البلدي بمراقبة الاقتصاد فرع جهاز الحرس البلدي سبها رائد محمد مشمور، إنهم مستمرون في مراقبة السوق والأسعار، والسلع والخضروات متوفرة بكميات كبيرة لكن تحديد أسعارها يحتاج إلى ضبط من مراقبة اقتصاد البلدية.

أضاف في تصريحاتٍ صحفية: “لاحظنا أن قائمة الأسعار التي تُعمم هي من تجار الجملة، ولا يمكن أن نلزم البائع بأن يبيع سلعته بالسعر الذي اشترى به، ولدينا مضاربون في أسعار الخضروات، والمتحكم فيها أجنبي، وجلّ المزارع المنتجة للخضروات هي مقار سكن للمواطنين، ما يحول دون دخولنا لها ومعرفة الكميات المتوفرة بها، ونحتاج إلى تفعيل دور الشرطة الزراعية للقيام بذلك والتعاون معنا”.

وواصل قائلاً: “حملتنا بالتعاون مع الأمن الداخلي والحرس والرقابة تستهدف المواد الغذائية الأساسية والخضروات واللحوم، ونحتاج إلى تفعيل دور الاقتصاد في تحديد الأسعار بطريقة صحيحة، شاملة النقل من مدن الساحل، والمخابز تعمل، وحتى الآن وزارة الاقتصاد لم تصدر تسعيرة للخبز ولم تُحدد الوزن، لذا لا نملك حق مخالفة أي خباز وفق القانون الـ23 لعام 2010”.