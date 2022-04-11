صالح يبحث مع وزير دفاع باشاغا المستجدات في البلاد

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة أحميد حومه وزير الدفاع بالحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا.

وبين الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع في أنحاء البلاد على كافة الأصعدة.

وكان أعضاء اللجنة العسكرية 5+5 التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة أعلنوا إيقاف عملها إلى حين النظر في مطالبها.

وطالب أعضاء اللجنة العسكرية 5+5 في بيان مصور اليوم السبت القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر بإيقاف تصدير النفط وقفل الطريق الساحلي الرابط بين الشرق والغرب وإيقاف جميع أوجه التعاون مع حكومة الوحدة الوطنية ومكوناتها وإيقاف تسيير الرحلات الجوية بين الشرق والغرب.

وأعرب أعضاء اللجنة العسكرية استيائهم من عمل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة مؤكدين أنه اتخذ إجراءات عرقلت عمل اللجنة وشكلت خطر ا على الأمن القومي لليبيا عبر النهب الممنهج وغير المسبوق لأموال الليبيين واستباحته بشكل غير مسؤول وارتجالي وفيما لا يخدم الوطن وعدم انصياعه لقرارات الشرعية الصادرة من البرلمان الليبي ورفض التسليم لحكومة الاستقرار