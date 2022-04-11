عقيل: أزمة توقف رواتب الجيش وجعلها ورقة للمساومة ستستمر

ليبيا – علق رئيس حزب الإئتلاف الجمهوري والمحلل السياسي عزالدين عقيل على صرف ديوان المحاسبة لرواتب شهرين فقط من مرتبات الجيش المتأخرة ثلاثة أشهر، قائلًا: إنها محاولة لضمان استمرار الابتزاز وامتلاك قدرة ممارسة الضغط على الجيش.

عقيل وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” اليوم الإثنين، أوضح أن سبب صدور القرار من ديوان المحاسبة، يأتي كون الأخير المسؤول عن إقرار الإجراءات الماليه الاستثنائية والطارئة المتصلة بالإنفاق الحكومي.

وأشار إلى أن قرار صرف شهرين من رواتب الجيش المتأخرة هو إجراء يتصل بمراعاة ظروف عناصر الجيش في رمضان خوفًا من انفلات الأمور، أكثر من كونه استهدافًا للانفراج.

عقيل أكد أن أزمة توقف رواتب الجيش وجعلها ورقة للمساومة ستستمر؛ لأن المال في الدول المأزومة هو وسيلة الابتزاز الأبرز بين أطراف الصراع، على حد قوله.

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