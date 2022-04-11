الدبيبة يدعو لجنة 5+5 إلى الابتعاد عن المناكفات السياسية

دعا رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة إلى ضرورة التزام اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بحدود مهامها والابتعاد بشكل كلي عن المناكفات السياسية.

وشدد الدبيبة خلال لقائه رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد وأعضاء لجنة 5+5 عن المنطقة الغربية، الاثنين، على أن عمل اللجنة واضح وفقا للاتفاق الدولي بعيدًا عن العمل السياسي والخوض في التفاصيل الإدارية لعمل الدولة حتى تتمكن من إنجاز أعمالها التي تتطلب قدرًا عاليًا من الحياد والمهنية، مشيدًا بالأعمال التي أنجزتها اللجنة خلال المدة الماضية.

من جانبه، أكد الحداد أن دور اللجنة المشتركة 5+5 واضح ومفصل، وليست له علاقة بالشأن السياسي، مؤكدًا استمرار اللجنة في أداء أعمالها وفق المهام المكلفة بها.

جديرٌ بالذكر أن أعضاء اللجنة العسكرية عن المنطقة الغربية دعوا خلال لقائهم نائب المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، في وقت سابق من الاثنين؛ إلى ضرورة دفع جميع مرتبات منتسبي الجيش الليبي، مشددين على دورهم الفني البعيد عن التجاذبات السياسية.

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