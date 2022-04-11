الدبيبة يُتابع مع رؤساء الأركان العامة والقوات البرية ولجنة 5+5 الأوضاع العسكرية في البلاد

طرابلس 11 أبريل 2022 (وال)- تابع رئيس الوزراء وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة في الاجتماع الذي عقده ظهر اليوم الإثنين، مع رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد، ورئيس أركان القوات البرية الفيتوري غريبيل، ولجنة 5+5 ، الأوضاع العسكرية في البلاد.

وأكد وزير الدفاع خلال اللقاء أن عمل اللجنة واضحا وفقا للاتفاق الدولي بعيدا عن العمل السياسي، والخوض في التفاصيل الإدارية لعمل الدولة، حتى تتمكن من إنجاز أعمالها التي تتطلب قدرا عاليا من الحياد والمهنية لتحقيق أهدافها.

وقال وزير الدفاع إن الشعب الليبي يقدر الأعمال التي انجزت من قبل اللجنة خلال المدة الماضية، والتزامها بحدود مهامها وما يتطلب ذلك من ابتعاد كلي عن المناكفات السياسية، إذ يجب الاستمرار في ذلك الاتجاه وعدم النكوص عليه.

من جانبه، أكد رئيس الأركان العامة خلال اللقاء؛ أن دور اللجنة 5+5 واضح ومفصل وليس له علاقة بالشأن السياسي، مؤكدا استمرار اللجنة في أداء أعمالها وفق المهام المناطة بها. (وال)

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