اللافي: المجلس الرئاسي مستمر في دعم عمل لجنة 5+5

بحث عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، خلال لقائه ظهر اليوم الإثنين، أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن الحكومة المؤقتة، تداعيات بيان أعضاء اللجنة العسكرية 5+5 عن المنطقة الشرقية، على حد وصف البيان الصادر.

وقال اللافي، في بيان له، إن المجلس الرئاسي مستمر في دعم عمل لجنة 5+5، من أجل إنجاز المهام الموكلة إليها، متابعا:” دعمنا مستمر للمحافظة على كل ما تحقق خلال الأشهر الماضية”.

ولفت اللافي، إلى أن أي خلل في عمل اللجنة سينسف ما تم تحقيقه من نجاحات، متمثلة في وقف إطلاق النار، وتحقيق الاستقرار، وقد يعود سلباً على أمن البلاد وسلامتها ووحدتها.

وأشار البيان، إلى أن أعضاء اللجنة أشادوا خلال الاجتماع، بدعم اللافي لهم باعتباره القائد الأعلى للجيش؛ لاستمرارهم في أداء مهامهم.

وشدد اللافي، على أن أعضاء اللجنة أكدوا أن ما حدث من ممثلي المنطقة الشرقية قد يعيد البلاد إلى حالة الانقسام.

وبين اللافي، أن أعضاء اللجنة أكدوا أنهم بعيدون كل البعد عن التجاذبات السياسية، باعتبار اللجنة العسكرية المشتركة لجنة فنية بحثه”، على حد قوله.

واختتم اللافي بيانه قائلا:” أعضاء اللجنة جددوا تأكيدهم على ضرورة إيجاد حلول جذرية لإشكالية صرف مرتبات كل منتسبي الجيش الليبي، وكذلك المرتبات المتعثرة في كل قطاعات الدولة”.