جمعية الهلال الأحمر فرع سرت تتسلم شحنة أدوية لمرضى السكري

استلمت جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع سرت، اليوم الإثنين، شحنة أدوية خاصة بمرضى السكري.

وقال مسؤول قسم الصحة المجتمعية بالجمعية، الدكتور محمد عبدالنبي لـ«بوابة الوسط» إن هذه الشحنة تحتوي على حقن 3070 وإبر وأقلام ستوزع على مرضى السكري وفقا لنوعية الدواء المخصص لكل مريض.

وذكر عبدالنبي أن شحنة الأدوية تعد الأولى التي ستتولى جمعية الهلال الأحمر فرع سرت توزيعها لمرضى السكري في المنطقة خلال العام 2022، مشيرا إلى أن عدد مرضى السكري في سرت يتجاوز 7 آلاف مريض ومريضة.