القطراني يبحث آلية توحيد المؤسسات وتفتيت المركزية

العنوان – بنغازي

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني اليوم الإثنين مع رئيس مجلس التخطيط الوطني مفتاح الحرير آلية توحيد المؤسسات وآلية توزيع التنمية المكانية.

وناقش القطراني في اللقاء الذي تم في مقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي دمج المؤسسات بالصورة المطلوبة.

وأثنى نائب رئيس مجلس الوزراء بعمل مجلس التخطيط الوطني، ومايقوم به من جهود لتوحيد المؤسسات ودمجها بالصورة المطلوبة وتفتيت المركزية “المقيتة”.

ومن جانبه، أكد الحرير أنه تم التواصل مع أكثر من 100 مؤسسة وذلك من أجل دمج المؤسسات بالصورة المطلوبة لتفعيل دواوين الوزارات وفروع المؤسسات، وإعطائها الصلاحيات الكاملة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات كل حسب موقعه الجغرافي لتسهيل الخدمات للمواطنين.