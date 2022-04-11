نائب الرئاسي عبد الله اللافي يؤكد التزام الرئاسي بإجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية توافقية

طرابلس 11 أبريل 2022 (وال)- التقى النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي اليوم الإثنين، رئيس وأعضاء المجلس البلدي بلدية سوق الجمعة، وحكماء وأعيان وممثلي عن مؤسسات المجتمع المدني بالمنطقة، الذين أشادوا بالجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر بلدية سوق الجمعة، مناقشة المستجدات السياسية، وأسباب تأجيل الانتخابات في ديسمبر الماضي، ومشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي.

وأوضح اللافي للحضور، الخطوات التي اتخذها المجلس الرئاسي منذ إطلاق مشروع المصالحة، مؤكدًا مواصلة المجلس العمل على هذا الملف ورعايته، لإنجاز مسار المصالحة في ليبيا.

وأكد النائب بالمجلس الرئاسي، التزام المجلس بإجراء الانتخابات، وفق قاعدة دستورية توافقية، وقدرة المجلس على التدخل لتحقيق رغبة الشعب الليبي في إجراء الانتخابات، لضمان استقرار البلاد ووحدتها. (وال)

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