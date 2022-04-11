الدبيبة: على لجنة 5+5 الابتعاد كلياً عن المناكفات السياسية

عقد رئيس الحكومة المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، اجتماعا ظهر اليوم الإثنين، بديوان مجلس الوزراء بالعاصمة طرابلس، مع رئيس أركانه محمد الحداد وما يعرف برئيس أركان القوات البرية الفيتوري غريبيل ولجنة 5+5 عن المنطقة الغربية، وذلك لمتابعة الأوضاع العسكرية.

وبحسب بيان صادر عن الحكومة المؤقتة، فإن الدبيبة أكد خلال اللقاء، أن عمل لجنة 5+5 واضح وفقا للاتفاق الدولي بعيد عن العمل السياسي والخوض في التفاصيل الإدارية لعمل الدولة.

ولفت بيان الحكومة المؤقتة، إن عمل اللجنة مستقل حتى تتمكن من إنجاز أعمالها التي تتطلب قدرا عاليا من الحياد والمهنية لتحقيق أهدافها.

وأشار بيان الحكومة المؤقتة، إلى أن الدبيبة أكد أن الشعب الليبي يقدر الأعمال التي أُنجزت من قبل اللجنة خلال المدة الماضية والتزامها بحدود مهامها.

وأضاف بيان الحكومة المؤقتة:” استكمال نجاح عملها يتطلب ابتعاداً كليا عن المناكفات السياسية، إذ يجب الاستمرار في ذلك الاتجاه، وعدم النكوص عليه.

وشدد بيان الحكومة المؤقتة، على أن الحداد أكد خلال اللقاء، أن دور لجنة 5+5 واضح ومفصل وليس له علاقة بالشأن السياسي، متمسكًا باستمرار اللجنة في أداء أعمالها وفق المهام المناطة بها.

وتابع الدبيبة مع الحداد، سير العمل ومعالجة الصعوبات التي تواجه خطة الوزارة للعام 2022، وفقا للبيان الصادر.