وصول أكثر من 1200 أسطوانة غاز إلى سرت

وصلت شحنة جديدة من 1200 أسطوانة غاز إلى نقاط توزيع وبيع أسطوانات غاز الطهي في سرت، اليوم الإثنين، للتغلب على أزمة نقص الوقود في المدينة.

وقال مراقب الاقتصاد في سرت، حسن عون الله، إن التوزيع سيتم عن طريق عدد من الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وذلك من خلال ثلاث نقاط بيع بإشراف مراقبة الاقتصاد في المدينة، وبالتعاون مع أعضاء جهاز الحرس البلدي.

وأوضح أن سعر استبدال الأسطوانة الواحدة يقدر بخمسة دنانير، مشيرًا إلى أن المدينة كانت تعانى أزمة تتمثل في نقص الغاز منذ أيام، وهو الأمر الذي رفع سعر الأسطوانة الواحدة لـ40 دينارًا.

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قبل ذلك، حددت بلدية سرت أسعارًا جديدة للخضراوات اليوم عقب اجتماع بين وكيل ديوان المجلس البلدي خميس محمد، ورئيس فرع جهاز الحرس البلدي العميد جمعة أمبية، ومراقب الاقتصاد بالبلدية، بحضور عدد من التجار.