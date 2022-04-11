القطراني: نؤكد على ضرورة تفتيت المركزية المقيتة

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني اليوم الإثنين بمكتبه بمقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي رئيس مجلس التخطيط الوطني مفتاح الحرير.
وتم خلال اللقاء، مناقشة آلية توحيد المؤسسات ودمجها بالصورة المطلوبة ومناقشة آلية توزيع التنمية المكانية وأوضح رئيس مجلس التخطيط الوطني انه تم التواصل مع اكثر من 100 مؤسسة وذلك من أجل دمج المؤسسات بالصورة المطلوبة وتفعيل دواوين الوزارات وفروع المؤسسات وإعطائها الصلاحيات الكاملة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات كل حسب موقعه الجغرافي لتسهيل الخدمات للمواطنين.
بدوره أثنى القطراني على عمل مجلس التخطيط الوطني وما يقوم به من جهود لتوحيد المؤسسات ودمجها بالصورة المطلوبة وتفتيت المركزية المقيتة وأكد على أهمية دور المجلس في وضع الاستراتيجيات العامة للدولة .
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