القطراني: نؤكد على ضرورة تفتيت المركزية المقيتة

وتم خلال اللقاء، مناقشة آلية توحيد المؤسسات ودمجها بالصورة المطلوبة ومناقشة آلية توزيع التنمية المكانية وأوضح رئيس مجلس التخطيط الوطني انه تم التواصل مع اكثر من 100 مؤسسة وذلك من أجل دمج المؤسسات بالصورة المطلوبة وتفعيل دواوين الوزارات وفروع المؤسسات وإعطائها الصلاحيات الكاملة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات كل حسب موقعه الجغرافي لتسهيل الخدمات للمواطنين.