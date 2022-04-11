ناصر عمار: أنا مع الدبيبة لا لمنصب أو مكافأة بل لمجرد أن الرجمة ضده

قال ناصر عمار، القيادي بمليشيات بركان الغضب، إن الكثير من متابعيه يعتقدون أنه من مؤيدي عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة لشخصه أو لطمع بمنصب أو مكافأة.

أضاف على فيسبوك: “حتى أزيل الغبش وتضح الرؤيا . أنا مع الدولة حتى تنال سيادتها ومع المواطن حتى ينال حقه .

عندما وقفنا مع الدبيبة وأيدناه . أيدنا فيه روح العمل من أجل الوطن والمواطن، ومادام محسنا سنقول له أحسنت، ومادام مخطئا سنقول له أخطأت، ومالنا في ذلك من مطمع غير تشجيعه بالاستمرار في البناء ودعم المواطن”.

وتابع قائلًا: “مادام معسكر الرجمة رفضوا استقباله في بنغازي فالظاهر عندنا أنه غير مرضي عنه، وهذا بذاته يعد حسنة تحسب له، فنحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، فهناك من باع وهناك من اشترى، ونحن مع من اشترى. ولله الأمر من قبل ومن بعد” وفق تعبيره.