صنع الله: بإمكان ليبيا زيادة إنتاجها النفطي إلى 3 ملايين برميل يوميا

العنوان – طرابلس

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، إنّه بإمكان ليبيا زيادة إنتاجها النفطي إلى 3 ملايين برميل يوميا.

أضاف صنع الله خلال لقائه هيئات الرقابة أن هذا الإنتاج ممكن الصل إليه شريطة تحديث القطاع النفطي وصيانة بنيته المتهالكة.

وحذّر، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط من انهيار قطاع النفط بشكلٍ كامل إذا لم تُرصد له الميزانيات العاجلة.

كشف صنع الله عن تراكم الديون على المؤسسة بأكثر من 6 مليارات دينار، مضحًا أن بعض الشركات النفطيةعجزن على توفير الرواتب لأكثر من 4 أشهر متواصلة.

ودعا مديري الشركات والإدارات بالمؤسسة، إلى تكاتف الجهود للمحافظة على القطاع النفطي من الانهيار وضمان سير العملية الإنتاجية.