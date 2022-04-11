المرعاش: المواقف الأخيرة لمجلس الدولة تهدف إلى عرقلة أي مساعٍ للمصالحة والتسوية

ليبيا – رأى المحلل السياسي كمال المرعاش أن مجلس الدولة كان دائمًا يقوم بدور المعرقل لأي حل يمكن أن يعيد الاستقرار والمصالحة إلى ليبيا، على حد تعبيره.

المرعاش قال في تصريح لموقع “إرم نيوز”: إن المواقف الأخيرة لهذا المجلس تهدف إلى عرقلة أي مساعٍ للمصالحة والتسوية.

واعتبر أن هذا الأمر بات واضحًا، لا سيما بعد أن وافق مجلس النواب على تشكيل لجنة مشتركة مع مجلس الدولة لمناقشة النقاط العالقة في الدستور، والقاعدة الدستورية الانتخابية.

وتابع: “عدم تصويت مجلس الدولة على التعديل الـ12، جاء ردًا على تفاهم الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، مع مجلس النواب، على القبول بالتعديلات الدستورية الأخيرة والمعتمدة من البرلمان”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية