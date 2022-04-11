العرفي: نؤيد تجميد الإيرادات النفطية.. وتصريحات شكشك بشأن صرفها للحكومة تأتي للاستهلاك الإعلامي

أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي أن اللجنة المكلفة من مجلس النواب لإعداد القاعدة الدستورية ستعقد أولى اجتماعتها يوم الثلاثاء أو الأربعاء القادم.

العرفي قال في تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية: إنه من المتوقع أن تعقد الاجتماع في القاهرة مع التحاق اللجنة المكلفة من قبل مجلس الدولة.

وأعرب عن تأييده تجميد الإيرادات النفطية لمنع استغلالها من قبل حكومة الدبيبة، فمصروفات الربع الأول لسنة 2022 بلغت 14 مليارًا.

ونوّه إلى أن رئيس ديوان المحاسبة طرابلس خالد شكشك لا يملك صلاحية دعوة صنع الله لإعطاء إيرادات النفط إلى حكومة الدبيبة، فهو جهاز رقابي ليس له علاقة بالإيرادات.

ورأى أن تصريحات شكشك هي للاستهلاك الإعلامي في إطار تحالفاته مع حكومة الدبيبة.