الدبيبة: المبادرة الإسكانية تحتاج إلى جهود استثنائية

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، تعليماته بضرورة استكمال الإجراءات الخاصة بالأراضي السكنية والشقق غير المستكملة وتحديد المستحقين بالخصوص، مشددا على ضرورة وضع ضوابط عملية للبدء في صرف القروض السكنية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بديوان رئاسة الوزراء اليوم الأربعاء بحث خلاله

رئيس الحكومة مع اللجنة الوزارية المكلفة بتنفيذ مبادرة الإقراض الإسكاني آخر تطورات تنفيذ المبادرة بحضور رئيس مصلحة التسجيل العقاري ومدير مصلحة الأملاك العامة ومدير عام مصرف الادخار والاستثمار العقاري ومستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي

وأكد رئيس الحكومة المؤقتة المبادرة الإسكانية تحتاج إلى جهود استثنائية لنجاحها ولابد من العمل بشكل جدي للبدء الفعلي في التنفيذ.

من جانبه أكد وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة انتهاء المرحلة الأولى من التسجيل في المنظومة والتي سجلت نحو مليون مواطن، استكمل نحو 600 ألف مواطن منهم البيانات المطلوبة.