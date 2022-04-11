الدبيبة يشدد على استكمال الإجراءات الخاصة بالأراضي والشقق ضمن مبادرة الإقراض الإسكاني

العنوان – طرابلس

أصدر رئيس الحكمة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، تعليماته بضرورة استكمال الإجراءات الخاصة بالأراضي السكنية والشقق غير المستكملة وتحديد المستحقين بالخصوص.

وشدد الدبيبة خلال اجتماع عقد بديوان رئاسة الوزراء على ضرورة وضع ضوابط عملية للبدء في صرف القروض السكنية.

وبحث رئيس الحكومة مع اللجنة الوزارية المكلفة بتنفيذ مبادرة الإقراض الإسكاني آخر تطورات تنفيذ المبادرة بحضور رئيس مصلحة التسجيل العقاري ومدير مصلحة الأملاك العامة ومدير عام مصرف الادخار والاستثمار العقاري ومستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي

وأكد الدبيبة أن المبادرة الإسكانية تحتاج إلى جهود استثنائية لنجاحها ولابد من العمل بشكل جدي للبدء الفعلي في التنفيذ.

من جانبه أكد وزير الحكم المحلي انتهاء المرحلة الأولى من التسجيل في المنظومة والتي سجلت نحو مليون مواطن، استكمل نحو 600 ألف مواطن منهم البيانات المطلوبة.