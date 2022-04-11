اللواء فوزي المنصوري: عائدات النفط تذهب لتمويل المليشيات

حذر اللواء فوزي المنصوري، أحد قياديي الجيش الوطني من تداعيات الأزمة بين الجيش والدبيبة، وقال إنها “تهدد بانهيار مسار توحيد المؤسسة العسكرية فعلاً، لأن الدبيبة من الأشخاص الذين لا يريدون السلام لليبيا”.

ورأى المنصوري أن “عوائد النفط لا تذهب في مساراتها الصحيحة بل تذهب لتمويل الميليشيات، بالمقابل يُحرم العسكريون النظاميون من مرتباتهم وحقوقهم المالية.

وأكد المنصوري خلال تصريح لموقع أرم نيوز، أن “ما تمارسه الحكومة من ضغوط على القوات المسلحة بخصوص الرواتب يُعد نوعاً من الابتزاز السياسي”، موضحاً أن المسار الذي تم التوافق عليه ومن بينه لجنة 5+5 وما نتج عنها من لقاءات بين القادة العسكريين وخطوات أخرى أزعج الدبيبة، الذي يريد الفوضى”- حسب وصفه.

كما أكد المنصوري على استعداد الجيش الوطني “لجميع السيناريوهات المحتملة سواء السلم أو الحرب”، وقال موضحاً إن “الحرب ليست جديدة علينا، وقد كان على المجتمع الدولي إجبار الدبيبة على تسليم السلطة، باعتبار أن حكومة الاستقرار جاهزة لتسلم الحكم”.

وتجدر الإشارة إلى أن أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 التابعين للقيادة العامة للجيش الوطني قد علقوا -السبت- جميع أعمالهم في اللجنة، داعين القيادة العامة إلى إيقاف تصدير النفط إلى حين النظر في عدد من مطالبهم والتي أبرزها مرتبات منتسبي وحدات القوات المسلحة المتوقفة منذ ما يقارب 4 أشهر .

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