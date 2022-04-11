القنصل الإيطالي: سنمنح التأشيرات للمواطنين الليبيين

أعرب القنصل الإيطالي عن أمله في أن تشهد العلاقات الإيطالية – الليبية تطورًا “إيجابيًا في المستقبل”، مؤكدًا أن إيطاليا ستشرع في منح التأشيرة للمواطنين الليبيين وأن الشركات الإيطالية سيكون لها دور في إعمار ليبيا كما سيتم تسهيل إجراءات الشركات التي ترغب في العمل شرق ليبيا.

وفيما يخص الجانب السياسي قال القنصل، خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء في بنغازي، مع نائب رئيس الحكومة علي القطراني، بأن إيطاليا تدعم أي قرار ليبي سيادي يحافظ على ليبيا موحدة بدون أي تدخل خارجي ، وأنها تدعم كافة المجهودات المبذولة من أجل استقرار البلاد.