شاهد «وسط الخبر».. ما فرص استلام حكومة باشاغا السلطة؟

ناقشت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» المذاع على قناة الوسط (WTV)، اليوم الإثنين، الصراعات السياسية في ليبيا ومخاوف التسليح، وما إذا كان تأخير استلام حكومة باشاغا السلطة يساهم في تلاشي فرصها عمليا.

وتحدث البرنامج، الذي يقدّمه فرج الفرجاني، عن المشهد الضبابي في ضوء تطورين بارزين، الأول إعلان ممثلي القيادة العامة في اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» تعليق جميع أعمالهم في اللجنة إلى حين النظر في مطالبها، والثاني بيان رئيس الوزراء المكلف من قبل مجلس النواب فتحي باشاغا بشأن «قرب استلامها مهام أعمالها من العاصمة طرابلس بالطرق السلمية»، وهو ما يأتي في ظل استمرار أجواء التنازع على السلطة مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

ما دلالة بيان باشاغا؟

من جانبه وجد المحلل السياسي، فرج فركاش، في حديث فتحي باشاغا تكرارًا لتصريحات سابقة بشأن تسلم السلطة، وهو ما اعتبره «محاولة للهروب من الواقع»، متحدثًا أيضًا عن «فشل تحالفات باشاغا مع أطراف عسكرية في مصراتة وطرابلس».

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لذلك رأى أن «حديث باشاغا غير واقعي وبعيد المنال»، لكنه اعترف بالمأزق الذي أحدثته لجنة «5+5» بشأن تعليق عملها، معتبرًا أن موقفهم «نابع من إيعاز من أطراف يتبعونها»، لكن الناطق باسم القيادة العامة أحمد المسماري نفى ذلك، باعتبار أن الأمر يتعلق بأزمة رواتب القوات المسلحة.

فركاش: يأس من تمكين حكومة باشاغا.. ومحاولة دولية لتجميد الوضع

واعتبر فركاش أن بيان ممثلي قوات القيادة العامة في لجنة «5+5» يُعبِّر عن «يأس بعض الأطراف من تمكين حكومة باشاغا من الدخول لطرابلس»، لافتًا إلى أن المجتمع الدولي يحاول تجميد الوضع على ما هو عليه، مشيرًا أيضًا إلى ما يتردد عن «خلاف بين باشاغا والقيادة العامة، وإن كانت رواية غير مؤكدة»، وفق المحلل السياسي.

وقال إن قبول رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أخيرًا بتشكيل لجنة للحوار مع ممثلي المجلس الأعلى للدولة هو نتيجة ضغوطات من المستشارة الأممية ستيفاني وليامز والسفير الأميركي والمجتمع الغربي، «مخافة أن يضع عقيلة نفسه في موضع المعرقل».

السيناريوهات المتوقعة

وعن السيناريوهات المتوقعة، رأى المحلل السياسي الليبي أن تجميد الوضع على ما هو عليه إلى نهاية شهر أبريل، وهو موعد نهاية التمديد لبعثة الأمم المتحدة، هو السيناريو الأقرب، أو المماطلة حتى 21 يونيو، نهاية المرحلة الانتقالية، فضلاً عن سيناريو آخر يتعلق بمفاوضات يمكن أن تسفر عن حكومة جديدة للتخلص من الحكومتين الحاليتين.

وعن ملامح الحوار الجديد، قال فركاش إن الأمور تعتمد على موقف البعثة الأممية، وهل ستكون ستيفاني وليامز موجودة أم لا؟ رغم أن الجانب الأميركي يريد استمرارها في محاولة تقريب وجهات النظر، لكن ذلك يصطدم برفض الجانب الروسي.

أبوزيد: المستقبل لحكومة باشاغا

أما المحلل السياسي علي أبوزيد، رأى حديث فركاش «مخالفًا للواقع»، باعتبار أن حكومة باشاغا هي من تملك المستقبل، في المقابل باتت «حكومة الدبيبية في حالة انكماش وانحسار للرقعة الجغرافية، ومن حيث السيطرة أيضًا».

واستشهد أبوزيد بحديث السفير الأميركي حول أن المرحلة التي غطاها الاتفاق السياسي بجنيف تنتهي في يونيو القادم ومعها نهاية إشكالية السلطة التنفيذية، وهو التصريح الذي اعتبره المحلل الليبي «تعبيرًا عن أن نهاية حكومة الدبيبة في يونيو المقبل».